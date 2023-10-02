الإثنين 02-10-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

إمبراطورية أعمال ترامب مهددة مع بدء محاكمته في نيويورك بتهم الاحتيال

مطالبة بتخصيص مقاعد الطب للطلبة المعيدين

الغارديان: وزير الدفاع البريطاني يرفض إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود

إصابة 5 طالبات بضيق تنفس لاستنشاقهن مبيدا حشريا

الأمن التركي يعتقل 20 شخصا للاشتباه بانتمائهم لحزب العمال الكردستاني

الملك يعزي عشيرتي الياصجين والمزرعاوي

موسكو: نرفض بشدة الادعاءات الزائفة حول "تدخل" مزعوم في العملية الانتخابية السلوفاكية

تنفيذي لواء الوسطية يناقش الاستعدادات لفصل الشتاء

وزير الداخلية يترأَّس اجتماعاً ويصدر جملة من التوجيهات

الإثنين، 02-10-2023 07:35 م

إمبراطورية أعمال ترامب مهددة مع بدء محاكمته في نيويورك بتهم الاحتيال

651ae72397f87


الوكيل الاخباري- حضر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الاثنين إلى المحكمة حيث بدأت محاكمته المدنية مع اثنين من أبنائه بتهم الاحتيال والتي وصفها بأنها "مهزلة" فيما تهدد هذه القضية إمبراطوريته للأعمال في أوج حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية.اضافة اعلان


وقال ترامب قبل الدخول الى المحكمة العليا في ولاية نيويورك (محكمة البداية) حيث ورد اسمه كشاهد "لدينا مدعية عامة عنصرية، فاسدة".

هذه المحاكمة المدنية التي تمهد لماراتون قضائي والتي وصفها ترامب بأنها "مهزلة" يمكن أن تهدد إمبراطوريته الاقتصادية.

المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس (منصبها يوازي وزيرة العدل ) أكدت أمام قصر العدل في مانهاتن أن "العدالة ستسود" متهمة الملياردير الجمهوري بممارسة "احتيال متكرر" وبأنه "غش".

وقالت "لا يهم مدى سلطتك او المال الذي تعتقد أنك تملكه، لا أحد فوق القانون".

ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

وترامب متهم جنائيا في أربع قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية. ويتعين عليه خصوصا المثول اعتبارا من 4 آذار/مارس أمام محكمة اتحادية في واشنطن. وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
651ac3424c59b7651d3a85d9

الغارديان: وزير الدفاع البريطاني يرفض إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود

651ac63d4c59b76e0838f69e

الأمن التركي يعتقل 20 شخصا للاشتباه بانتمائهم لحزب العمال الكردستاني

651add444c59b779ef581f09

موسكو: نرفض بشدة الادعاءات الزائفة حول "تدخل" مزعوم في العملية الانتخابية السلوفاكية

651ac1f04c59b773de053cd9

زاخاروفا تكشف السبب وراء تدهور الصناعات الكيميائية في ألمانيا

651ab8be4c59b7767131213c

"فاينانشال تايمز": العدوى في أوكرانيا أصبحت مقاومة لجميع المضادات الحيوية تقريبا

651aa6dd4c59b707d83653dc

بيسكوف: روسيا استخلصت النتائج من أحداث 1993

أخبار متعلقة
65199dfc4c59b70d3b55337f

بايدن يصف وعود ترامب الانتخابية بأنها تهديد للديمقراطية الأمريكية

ت

فيديو - ترامب يسخر من بايدن ويقلده ضائعاً

AdaG6

إعلان حالة الطوارئ في نيويورك بسبب الفيضانات

65134826423604643111e3c2

محكمة في نيويورك تتهم ترامب في تضخيم قيمة أصوله وثروته

253

زلة لسان جديدة لبايدن.. والبيت الأبيض يفسر ما حدث

650f51922dfa3

وزير الخارجية يختتم لقاءاته مع مسؤولين دوليين في نيويورك