إمبراطورية أعمال ترامب مهددة مع بدء محاكمته في نيويورك بتهم الاحتيال

الوكيل الاخباري-

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حضر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الاثنين إلى المحكمة حيث بدأت محاكمته المدنية مع اثنين من أبنائه بتهم الاحتيال والتي وصفها بأنها "مهزلة" فيما تهدد هذه القضية إمبراطوريته للأعمال في أوج حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية.وقال ترامب قبل الدخول الى المحكمة العليا في ولاية نيويورك (محكمة البداية) حيث ورد اسمه كشاهد "لدينا مدعية عامة عنصرية، فاسدة".هذه المحاكمة المدنية التي تمهد لماراتون قضائي والتي وصفها ترامب بأنها "مهزلة" يمكن أن تهدد إمبراطوريته الاقتصادية.المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس (منصبها يوازي وزيرة العدل ) أكدت أمام قصر العدل في مانهاتن أن "العدالة ستسود" متهمة الملياردير الجمهوري بممارسة "احتيال متكرر" وبأنه "غش".وقالت "لا يهم مدى سلطتك او المال الذي تعتقد أنك تملكه، لا أحد فوق القانون".ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.وترامب متهم جنائيا في أربع قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية. ويتعين عليه خصوصا المثول اعتبارا من 4 آذار/مارس أمام محكمة اتحادية في واشنطن. وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن.