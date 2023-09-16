إنقاذ 800 شخص في العاصفة "دانيال" وسط آمال بالعثور على مزيد من الأحياء

الوكيل الاخباري - أعلن الهلال الأحمر الليبي امس الجمعة أن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من عاصفة "دانيال" بمدن شرق ليبيا وصل إلى 800 ناج.

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وأوضح تامر رمضان المسؤول عن عمليات المساعدة لليبيا في الصليب الأحمر، خلال مؤتمر صحفي أنه: "لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء"، ممتنعا عن إعطاء حصيلة نهائية للقتلى، مؤكدا أنها "لن تكون نهائية أو دقيقة".



يذكر أن الإعصار المتوسطي "دانيال" اجتاح يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة.



وأغلقت السلطات الليبية مدينة درنة، الأكثر تضررا، حتى تتمكن فرق الإنقاذ من مواصلة البحث عن 10100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين، بعد ارتفاع عدد القتلى إلى 11300، في حصيلة غير نهائية.

روسيا اليوم