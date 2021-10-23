إيراني يصفع محافظا أثناء تنصيبه لسبب غريب...فيديو

الوكيل الإخباري-تعرض المحافظ الجديد لأذربيجان الشرقية في إيران، إلى صفعة أثناء إلقاء كلمة خلال حفل تنصيبه، من جانب ايراني غاضب بسبب تلقي زوجته لقاحا على يد ممرض ذكر، وفق ما نشرته وكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية، اليوم السبت.

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وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، حيث أظهر تلقي محافظ أذربيجان الشرقية، زين العابدين رضوي ، صفعة من جانب أحد الأشخاص أثناء إلقاء كلمة في حفل تنصيبه.



وذكرت الوكالة أن سبب الاعتداء على المسؤول الإيراني يعود لتلقي زوجة الرجل المعتدي اللقاح المضاد لفيروس كورونا على يد ممرض ذكر بسبب عدم وجود ممرضات ما أشعل غضبه ودفعه للاعتداء على المحافظ، وفقا لـ"فارس".





در مراسم معارفه سردار عابدین‌خرم که صبح امروز با حضور وحیدی وزیر کشور برگزار شد، یکی از شرکت‌کنندگان در مراسم که گفته می‌شود سرهنگ سپاه عاشوراست با رفتن روی سن اقدام به زدن سیلی به صورت استاندار جدید کرد./ایسنا 🔸 سیلی‌خوردن #استاندار جدید #آذربایجان_شرقی در مراسم معارفه!در مراسم معارفه سردار عابدین‌خرم که صبح امروز با حضور وحیدی وزیر کشور برگزار شد، یکی از شرکت‌کنندگان در مراسم که گفته می‌شود سرهنگ سپاه عاشوراست با رفتن روی سن اقدام به زدن سیلی به صورت استاندار جدید کرد./ایسنا pic.twitter.com/ZOxslEW0WP October 23, 2021

وكان قد نال رضوي موافقة مجلس الوزراء الإيراني على تنصيبه محافظا لأذربيجان الشرقية.

سبوتنيك

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