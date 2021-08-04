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الأربعاء، 04-08-2021 10:24 ص

إيران ترفع دعوى قضائية ضد مملكة البحرين

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الوكيل الاخباري- أعلن البنك المركزي الإيراني أنه شرع منذ يوم الاثنين الماضي في إجراءات قانونية لرفع شكوى ضد مواقف "دولة البحرين المسيسة والمغرضة والانتقائية ضده وضد بنوك إيرانية أخرى في هذا البلد".

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وأوضح البنك المركزي، أنه يستدل في هذه الدعوى، بمذكرة التفاهم الموقعة في 13 يناير 2004 حول "التشجيع والدعم الاستثماري المتبادل بين إيران ومملكة البحرين".

يذكر أن دولة البحرين بدأت منذ العام 2004 في تقويض نشاطات البنوك الإيرانية لديها، وفرضت على بنوكها الامتناع عن تحويل مبالغ النقد الأجنبي وقطع علاقاتها مع هذه البنوك، وخلال الأيام الأخيرة أعلنت وسائل إعلام بحرينية عن إدانة "بنك المستقبل" وبعض البنوك الإيرانية والمسؤولين فيها، بتهمة "غسيل الأموال".  

وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي الإيراني، بيانا جاء فيه، أن قرار الإدانة الصادر عن المحكمة البحرينية بحقه وسائر البنوك الإيرانية ومدرائها في هذا البلد، بما في ذلك "بنك المستقبل"، وتداعياته القانونية يفتقر لأي مصداقية، مطالبا حكومة البحرين والسلطات القضائية في هذا البلد بالتوقف عن ذلك.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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