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الثلاثاء، 21-09-2021 07:57 م

إيران تعلن استئناف المفاوضات النووية خلال الأسابيع القادمة

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الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن المفاوضات النووية سوف تستأنف خلال الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ مجموعة 4+1 بهذا القرار.

وشدد خطيب زاده، على أنه "من الضروري أن يقدم فريق السياسة الخارجية تقييمه النهائي حول كيفية استئناف المفاوضات قبل أن نعود إلى فيينا"، مبينا أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "سوف يبحث القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي في لقاءاته الثنائية مع جوزيب بوريل ووزراء خارجية دول 4+1".

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وأضاف: "اجتماع اللجنة الوزارية بخصوص الاتفاق النووي ليس مدرجا على جدول أعمال وزير الخارجية وحسب علمنا بعض من وزراء خارجية دول 4+1 لم يحضروا إلى نيويورك".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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