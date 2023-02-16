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الخميس، 16-02-2023 04:57 م

إيطاليا تزود كييف بوسائل طلبتها للحماية والوقاية من الأسلحة النووية والكيميائية

ايطاليا


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الدفاع الإيطالي عن إمداد أوكرانيا بمعدات حماية ضد أسلحة الدمار الشامل كجزء من حزمة المساعدات السادسة.

وقال وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو إن كييف طلبت من روما وسائل حماية ضد أسلحة الدمار الشامل.

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وأضاف: "في الأيام الأخيرة، طلبت أوكرانيا من إيطاليا وسائل للحماية من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية. نحن، سنمدهم بها مع باقي المساعدات الإنسانية الأساسية والمولدات، والبطانيات وغيرها".

 

ووفقا له، فإن مثل هذه المساعدة تسبب صدى أقل في الأخبار من الدبابات، ولكنها تسبب أيضا المزيد من القلق.


ولفت كروسيتو إلى أن إيطاليا وافقت على حزمة المساعدات السادسة لأوكرانيا، والتي سترسل من خلالها معدات الحماية.


وكتب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني أن حكومة البلاد وافقت على حزمة المساعدات السادسة لأوكرانيا في اليوم السابق. ولم يحدد رئيس الوزراء ما سيتم تضمينه في حزمة المساعدات. 

 

RT

 




 

 


 

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