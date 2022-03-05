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السبت، 05-03-2022 08:01 ص

إيطاليا تصادر يخوتا تعود ملكيتها لأثرياء روس

يخت


الوكيل الإخباري - صادرت الشرطة الإيطالية يختا يملكه أليكسي مورداشوف، أغنى رجل في روسيا، قبل إدراجه في القائمة السوداء هذا الأسبوع من قبل الاتحاد الأوروبي بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وتم حجز السفينة "لايدي إم" التي يبلغ ارتفاعها 65 مترا، في ميناء إمبيريا بشمال إيطاليا. كما تم حجز يخت ثان مملوك لجينادي تيمشينكو، وهو ملياردير روسي آخر، في نفس الميناء.


وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تطبق فيه الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق على موسكو، بما في ذلك تجميد الأصول.


ووفقا لوسائل الإعلام الإيطالية، تم بناء "لايدي إم" بواسطة شركات بناء السفن الأمريكية "بالمر جونسون" في عام 2013. وتقول مجلة "فوربس" إن قيمته تبلغ 27 مليون دولار.


وتقدر المجلة أن مورداشوف كان لديه صافي ثروة تقدر بـ 29.1 مليار دولار قبل فرض العقوبات، مما يجعله أغنى رجل في روسيا.


وقالت وسائل إعلام إيطالية إنه يمتلك فيلا تبلغ قيمتها نحو 66 مليون يورو (72 مليون دولار) على ساحل جزيرة سردينيا الواقعة على البحر المتوسط. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الشرطة قد صادرت تلك الممتلكات.


وحقق تيمشينكو ثروة من تجارة النفط. وقالت بريطانيا الشهر الماضي إنه كان مساهما رئيسيا في بنك روسيا.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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