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الخميس، 11-05-2023 12:41 م

اتحاد السكك الحديدية في ألمانيا يعلن إضراباً جديداً بسبب الأجور

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الوكيل الإخباري - أعلن اتحاد السكك الحديدية الألماني عن إضراب جديد لمدة 50 ساعة يبدأ الأحد المقبل وينتهي الثلاثاء المقبل، مع استمرار المحادثات مع شركة القطارات الألمانية دويتشه بان و50 شركة غيرها في قطاع السكك الحديدية بشأن زيادة الأجور دون إحراز تقدم.
              
ومن المقرر أن يبدأ الإضراب في الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش يوم الأحد المقبل وينتهي في الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء المقبل. وسيكون الأحدث في موجة من الإضرابات تشهدها عدة دول أوروبية حيث تستنزف أزمة تكاليف المعيشة الدخل.
              
وقال اتحاد السكك الحديدية (إي.في.جي) إن الإضراب الجديد "لا يمكن تجنبه" بسبب البطء الشديد في تقدم المحادثات. وعبرت شركة دويتشه بان عن استيائها من تلك الخطوة واصفة إياها بأنها "غير متناسبة" إذ أنها حاولت تلبية بعض مطالب الاتحاد كما أنها رفعت الأجور المقترحة.
              
ويأتي هذا بعد إضراب العاملين في السكك الحديدية على مستوى البلاد في أبريل نيسان والذي تسبب في شل حركة القطارات، كما أنه تزامن مع إضرابات في مطارات ألمانية أعلنها أعضاء من اتحاد آخر.
              
ويسعى الاتحاد، الذي يتفاوض نيابة عن 230 ألف موظف من بينهم 180 ألفا يعملون في دويتشه بان، إلى رفع الأجور 12% أو زيادتها 650 يورو على الأقل شهريا.
              
واقترحت دويتشه بان زيادة عشرة بالمئة للعاملين من ذوي الأجور المنخفضة والمتوسطة و8%لأصحاب الأجور المرتفعة، مع تطبيق هذه الزيادات على مراحل.

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CNBC

 




 

 


 

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