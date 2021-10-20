الأربعاء 20-10-2021
الوكيل الاخباري

المطاعم السياحية تقدم بروتوكولا صحيا للحكومة بشأن السماح بالاراجيل

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

توقع ارتفاع أسعار المحروقات الشهر القادم

وزارة الأشغال تتابع الاستعدادات للتعامل مع الظروف الجوية المصاحبة لفصل الشتاء

شكوى من ثانوية عنبة للبنين في المزار الشمالي .. والتربية تتابع -صور

روسيا ثاني أكبر موردي النفط إلى الصين

إصابتان إثر حادث سير على طريق إربد الزرقاء

أسعار الذهب الأربعاء 20/ 10/ 2021

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الاربعاء 20/ 10/ 2021- اسماء

الأردن يدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بوقف انتهاكات الاحتلال في الأقصى

الأربعاء، 20-10-2021 08:52 ص

اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد إعلان كوريا الشمالية نجاح تجربة صاروخية جديدة

615634554c59b75fdc13c46a


الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء بعد تأكيد كوريا الشمالية أنها اختبرت نوعا جديدا من الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات.

اضافة اعلان


وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الحكومية إن الصاروخ الذي تم تطويره حديثا يحتوي على تقنيات توجيه متقدمة من شأنها تعزيز القدرات العسكرية البحرية لبيونغيانغ، مما يسمح لها بنشر أسلحتها خارج شبه الجزيرة الكورية.


وتنتهك عملية الإطلاق العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، وحثت الولايات المتحدة كوريا الشمالية على الامتناع عن المزيد من الاستفزازات والدخول في محادثات.

 

 المصدر:bbc عربي

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
السعودية-تقرر-تأجيل-عودة-الطلبة-الأقل-من-12-عامًا-للمدارس-

السعودية تقرر تأجيل عودة الطلبة الأقل من 12 عامًا للمدارس

اف

انفجار ضخم في العاصمة كابول وأنباء عن سقوط ضحايا

دمشق

ضحايا وجرحى بتفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين في دمشق

وزيرة

وزيرة الخارجية البريطانية تزور السعودية وقطر هذا الأسبوع

مغرب

المغرب يعلق الرحلات الجوية نحو 3 دول أوروبية

d

ميقاتي : الحكومة باشرت إعداد خطة للتعافي المالي والاقتصادي

أخبار متعلقة
616e3e9e42360439c441b8b2

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي

615eee94423604748e731412

لافروف: إصلاح مجلس الأمن الدولي يجب أن يهدف إلى تمثيل الدول النامية

6153979f42360439ff1e3fe7

كوريا الشمالية تكشف عن مواصفات صاروخ جديد اختبرته مؤخرا