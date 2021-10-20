اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد إعلان كوريا الشمالية نجاح تجربة صاروخية جديدة

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء بعد تأكيد كوريا الشمالية أنها اختبرت نوعا جديدا من الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات.

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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الحكومية إن الصاروخ الذي تم تطويره حديثا يحتوي على تقنيات توجيه متقدمة من شأنها تعزيز القدرات العسكرية البحرية لبيونغيانغ، مما يسمح لها بنشر أسلحتها خارج شبه الجزيرة الكورية.



وتنتهك عملية الإطلاق العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، وحثت الولايات المتحدة كوريا الشمالية على الامتناع عن المزيد من الاستفزازات والدخول في محادثات.

المصدر:bbc عربي