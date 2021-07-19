احتراق مركز تطعيم ضد كورونا في فرنسا

الوكيل الإخباري- اندلع حريق في مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا، بجنوب غرب فرنسا، حيث لوحظت عدة نقاط لاندلاع النار وانسكاب البنزين في جميع أنحاء خيمة المركز.

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ورأى مسؤولون فرنسيون أن هذا الحريق كان متعمدا، حيث قال المدعي العام، جيروم بورييه، "اندلع حريق ليلة 17 - 18 يوليو بمركز التطعيم في أوروني، واستولت النيابة العامة على الشرطة القضائية في بايون للتحقيق في التلبس بالتدمير المتعمد بالحرق".

وأعرب وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عن إدانته للحادث، وأشار إلى أن "هؤلاء الذي يقفون وراء حادثة الحريق المتعمد يجب أن تتم معاقبتهم بشدة".

المصدر: روسيا اليوم