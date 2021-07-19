الإثنين 19-07-2021
الوكيل الاخباري

السعودية تشترط على مواطنيها أخذ جرعتي اللقاح للسفر خارجها

الصناعة والتجارة : حركة تسوق نشطة في معان

الوزير الأسبق هاشم الدباس في ذمة الله

سبعيني تقدم لامتحان الثانوية العامة في الكرك

بالصور.. كسوة العيد للكعبة المشرفة

الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات صباح اليوم

مقتل شخصين وإصابة ثلاثة في هجوم إرهابي بالعراق

وفيات الاثنين 19/7/2021

بعد استغاثة تونس لسد عجز الأكسجين.. عدة دول تستجيب لندائها

استقرار في أسعار الألبسة والأحذية بالسوق المحلية

الإثنين، 19-07-2021 10:45 ص

احتراق مركز تطعيم ضد كورونا في فرنسا

60f52a314c59b72db4554cde


الوكيل الإخباري- اندلع حريق في مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا، بجنوب غرب فرنسا، حيث لوحظت عدة نقاط لاندلاع النار وانسكاب البنزين في جميع أنحاء خيمة المركز.

اضافة اعلان

 

ورأى مسؤولون فرنسيون أن هذا الحريق كان متعمدا، حيث قال المدعي العام، جيروم بورييه، "اندلع حريق ليلة 17 - 18 يوليو بمركز التطعيم في أوروني، واستولت النيابة العامة على الشرطة القضائية في بايون للتحقيق في التلبس بالتدمير المتعمد بالحرق".

 

وأعرب وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عن إدانته للحادث، وأشار إلى أن "هؤلاء الذي يقفون وراء حادثة الحريق المتعمد يجب أن تتم معاقبتهم بشدة".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1452182

بالصور.. كسوة العيد للكعبة المشرفة

60f35b7878e11

فيديو من الجوّ يظهر حجم الدمار الذي خلّفه 'فيضان الموت ' في ألمانيا

حج

الحجاج يقفون على صعيد عرفات لتأدية الركن الأعظم اليوم

60f51bb84c59b7091d44d3a2

مصرع 27 شخصا إثر اصطدام حافلة ركاب بعربة مقطورة في باكستان

1043141963_0_156_3000_1844_1200x0_80_0_1_4c0c3714b51d59792aa5804a9c63d7ba

مقتل شخصين وإصابة ثلاثة في هجوم إرهابي بالعراق

2018_2_12_16_35_15_645

برلماني أوكراني يعلن بداية عهد الجوع والفقر في بلاده

أخبار متعلقة
فرنسا-لبنان

فرنسا تعلن عقد مؤتمر دولي قريبا استجابة لاحتياجات اللبنانيين

60eea1404c59b75c7f4e7202

كورونا يتفشى على متن أكبر سفينة للبحرية البريطانية وسط مهمة في المحيط الهندي

765-800x549

انطلاق جسر جوي سعودي يحمل مساعدات طبية إلى تونس

411035-qpr-qpr

استقالة مسؤول صحة عراقي بعد مأساة مستشفى الحسين التعليمي

4080012_1626161141

ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى الإمام الحسين في العراق إلى 114 بين وفيات وإصابات

العراق

٢٠ وفاة بحريق مركز عزل لمصابي كورونا في العراق