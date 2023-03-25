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السبت، 25-03-2023 12:23 ص

الأمم المتحدة: الأمن الغذائي العربي مهدد بفعل تضخم الأسعار

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الوكيل الإخباري - قال برنامج الأغذية العالمي إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه أزمة أمن غذائي متفاقمة مع حلول شهر رمضان المبارك بسبب ارتفاع معدلات تضخم أسعار الغذاء وانهيار العملات المحلية أمام الدولار الأميركي.

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وقال البرنامج في بيان أن الارتفاع يؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في البلدان التي تواجه بالفعل الصراع وعدم الاستقرار مضيفا أن التضخم في العديد من الدول وصل إلى مستويات خطيرة في ظل عجز خانق في الموازنات والمستويات العالية من الدين العام.


ووفقاً لبيانات البرنامج في شباط، فإن أربع دول في المنطقة موجودة على قائمة مراقبة العملات الخاصة ببرنامج الأغذية العالمي المؤلفة من 15 دولة، بما في ذلك لبنان ومصر وسوريا وإيران حيث انخفضت قيمة العملات بنسبة تتراوح بين 45 و 71 بالمائة خلال الأشهر الـ 12 الماضية وحدها.


وتصدر لبنان قائمة تضخم أسعار السلع الغذائية في المنطقة حيث وصل إلى 138 بالمائة، تليه سوريا عند 105 بالمائة. أما في إيران وتركيا ومصر، فقد تخطى معدل تضخم أسعار الغذاء السنوي الـ 61 بالمائة.


بترا

 




 

 


 

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