ارتفاع أعداد القتلى وتدمير وتضرر ما يقرب من 5 آلاف منزل جراء الزلزال في الصين

الوكيل الاخباري- ارتفع عدد القتلى من 116 إلى 118 جراء الزلزال في شمال غرب الصين، كما أدى الزلزال إلى تدمير أو تضرر ما يقرب من 5 آلاف منزل.

اضافة اعلان

وقد شعر بالزلزال مركز الإدارة لمقاطعة مدينة لانتشو وعدد من القرى الأخرى، بحسب الموقع الإلكتروني لحكومة المقاطعة. وفي مركز الزلزال وقعت مناطق مقاطعة جيشيشان – باوآن – دونغشيانغ – سالار ذاتية الحكم في ولاية لينشيا-هوي ذاتية الحكم، وقد قتل 105 أشخاص، وأصيب 186، ودمر وتضرر 4782 منزلا. وفي مقاطعة تشينغهاي المجاورة، قتل 13 شخصا، واعتبر 20 آخرون في عداد المفقودين.

وقد أرسل رجال الإنقاذ ورجال الإطفاء وضباط الشرطة والأطباء إلى قرية ليوغو المدمرة والقرى المحيطة بها، كما شاركت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصيني وتشكيلات من الشرطة الشعبية المسلحة (المماثلة للقوات الداخلية)، وتم تنظيم العمل من أجل التسليم العاجل للمواد الأساسية، بما في ذلك الخيام والأسرة القابلة للطي والبطانيات والمواقد المحمولة.

روسيا اليوم