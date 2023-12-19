شاهد بالفيديو - اللحظات الأولى للزلزال المدمر الذي ضرب الصين

الوكيل الاخباري - نشرت وسائل إعلام صينية مقاطع مصورة ترصد اللحظات الأولى للزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة غانسو في شمال غربي الصين بقوة 5.9 درجات ليلة أمس.

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وأظهرت المقاطع قوة تأثير الزلزال على المباني مما أثار حالة الذعر والهلع بين الأشخاص وأدى إلى مقتل أكثر من 110 أشخاص في الزلزال.



من جهتها، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية إنّ الزلزال خلّف أضراراً مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن، ودفع بالعديد من السكّان إلى الهروب إلى الشوارع.



وأكّدت شينخوا أنّ السلطات أرسلت فرق الإغاثة إلى المنطقة فور وقوع الزلزال، مشيرة إلى أنّ أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض انطلقت فجر الثلاثاء.



ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بذل "كل الجهود الممكنة" في عمليات البحث والإنقاذ.