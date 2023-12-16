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السبت، 16-12-2023 12:03 م

في زيارة نادرة.. وفد كوري شمالي إلى الصين لإجراء محادثات

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الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم (السبت) أن وفداً دبلوماسياً من البلاد يزور الصين لإجراء محادثات بهدف تعزيز التعاون، وذلك في وقت يشهد فتح بيونغ يانغ حدودها ببطء واستئناف التجارة مع جيرانها بعد الإغلاق بسبب جائحة «كوفيد-19».

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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية في بيان إن باك ميونغ هو مساعد وزيرة الخارجية ونظيره سون وي دونغ ناقشا تعزيز التعاون الاستراتيجي والعلاقات الثنائية أمس (الجمعة)، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

 

وتندر الإشارة علناً إلى زيارة مسؤولين من كوريا الشمالية للصين لمناقشة قضايا سياسية منذ يناير (كانون الثاني) 2020 عندما أغلقت بيونغ يانغ حدودها للحد من تفشي «كوفيد-19»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.


وكانت زيارة زعيم البلاد كيم جونغ أون لروسيا للاجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين في سبتمبر (أيلول) هي أول زيارة خارجية منذ ما قبل الجائحة.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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