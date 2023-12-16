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وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

السبت، 16-12-2023 12:40 م

مجموعة مسلحة تسيطر على بلدة استراتيجية في ميانمار

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الوكيل الإخباري - أعلنت جماعات إتنية تقاتل المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار (بورما)، اليوم السبت، السيطرة على بلدة تعد مركزا تجاريا في ولاية شان، بعد أيام على إعلان الصين التوصل بوساطتها لوقف إطلاق نار موقت.

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ويحتدم القتال في تلك الولاية الواقعة في شمال ميانمار منذ أن شنّت ثلاث من هذه الجماعات في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، هجوماً مشتركاً ضد القوة العسكرية المركزية.


وقال تحالف «جيش أراكان» و«جيش التحالف الديموقراطي الوطني» و«جيش تحرير تانغ الوطني» إن مقاتليه استولوا على مواقع عسكرية ومعابر حدودية حيوية للتجارة مع الصين.


ورأى محلّلون أنّ هذا الهجوم يشكّل أكبر تحدٍّ عسكري للمجلس العسكري منذ تولّي الجنرالات السلطة في العام 2021 بعدما أطاحوا حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة ديمقراطيا.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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