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الإثنين، 18-12-2023 12:37 م

الصين ترسل قمرا إلى الفضاء باستخدام صاروخ تجاري

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الوكيل الاخباري- أعلنت وكالة "شينخوا" أن الصين أرسلت إلى الفضاء قمرا صناعيا جديدا باستخدام صاروخ تجاري من نوع Hyperbola-1.

وأشارت الوكالة إلى أن الصاروخ الذي حمل القمر إلى مدار الأرض أطلق يوم الأحد 17 ديسمبر الجاري، من مركز جيوغوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة قانسو (شمال غرب الصين).

وتبعا للوكالة فإن عملية الإطلاق هذه هي السادسة لصواريخ Hyperbola-1 التجارية.

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وكانت وسائل إعلام قد أشارت سابقا إلى أن صواريخ Hyperbola-1 التي تعمل بالوقود الصلب تطورها شركة " i-Space" الصينية الخاصة، ونفذت الشركة أول عملية إطلاق ناجحة لصاروخ من هذا النوع عام 2019، وتلتها 3 عمليات إطلاق غير ناجحة على التوالي.

 




 

 


 

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