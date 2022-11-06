ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة ركاب بتنزانيا إلى 19 شخصا

الوكيل الاخباري- أعلن رئيس الوزراء التنزاني قاسم مجاليوا، يوم الأحد، أن حصيلة قتلى تحطم طائرة الركاب في بحيرة فكتوريا ارتفعت إلى 19.

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وكان من المقرر أن تهبط الطائرة الآتية من دار السلام في مدينة بوكوبا في شمال غرب البلاد.



وصرح قاسم مجاليوا: "كل التنزانيين يشاركونكم الحزن على 19 شخصا لقوا حتفهم خلال هذا الحادث".



وأفادت السلطات في تنزانيا بأن طائرة ركاب محلية سقطت في بحيرة فيكتوريا صباح الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث كانت في طريقها إلى مدينة بوكوبا الشمالية الغربية.



وقال قائد الشرطة الإقليمية وليام موامباغيل للصحفيين: "وقع حادث لطائرة "بريسيجن إير" وتحطمت في الماء على بعد حوالي 100 متر من المطار".

روسيا اليوم



