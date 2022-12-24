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السبت، 24-12-2022 08:53 ص

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق في دار لرعاية المسنين في روسيا

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الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في حريق في دار غير قانونية لرعاية المسنين في مدينة كيميروفو الروسية، في سيبيريا الغربية، إلى 20 شخصا، حسبما قالت خدمات الطوارئ لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت.

وقالت خدمات الطوارئ إن "رجال الإنقاذ يواصلون عملهم في مكان الحريق بين الحطام في درجات حرارة منخفضة. ووفقا لأحدث البيانات، لقي 20 شخصا حتفهم".

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وكانت تقارير سابقة أفادت بوفاة 13 شخصا في الحريق. وتم بدء تقديم دعوى جنائية بتهمة التسبب في الوفاة بسبب الإهمال في أعقاب الحريق.


وقال سيرجي تسيفيليف حاكم منطقة كوزباس إنه سيتم التحقق من كل مؤسسات رعاية المسنين، وبشكل أساسي المؤسسات الخاصة بعد الحريق وكتب على قناته على تليغرام "سنقوم بفحص كل المؤسسات من هذا النوع، خاصة المؤسسات الخاصة. وسيتم الانتهاء من عملية التحقق في غضون أسبوع".

 

البيان 

 




 

 


 

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