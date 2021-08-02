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الإثنين، 02-08-2021 04:53 م

ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات الصين إلى أكثر من 300

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الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في وسط الصين إلى ثلاث مئة وقتيلين، حسبما أعلن مسؤولون الاثنين، بعد هطول أمطار غزيرة بلغ منسوبها خلال ثلاثة أيام ما يوازي معدل ما يتساقط طيلة سنة.

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وسجلت أكثر من 290 وفاة في مدينة تشنغتشو عاصمة مقاطعة خنان، وفق ما صرح مسؤولون للصحفيين، فيما لا يزال نحو 50 شخصا في أنحاء المقاطعة، في عداد المفقودين.

وكانت الحصيلة السابقة لمجمل المقاطعة تشير إلى نحو 100 قتيل.

ونقلت وسائل الإعلام عن رئيسة بلدية تشنغتشو هو جونغ، أن 39 شخصا قضوا في مواقف سيارات تحت الأرض.

وجرفت الفيضانات قطار إنفاق ما أسفر عن مقتل 14 شخصا من بين نحو 500 كانوا فيه ساعة الذروة.

وتعرضت السلطات المحلية لانتقادات لعدم إصدارها الأوامر بإغلاق شبكة النقل رغم تحذيرات الأرصاد.

وسقطت خلال ثلاثة أيام على تشنغتشو أمطار توازي معدل متساقطات سنة بأكملها، وهو أمر غير مسبوق بحسب سجلات الأرصاد الجوية.

وقدرت رئيسة البلدية قيمة الأضرار في المدينة بنحو 53,2 مليار ين (قرابة 7 مليارات يورو).

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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