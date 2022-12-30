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الجمعة، 30-12-2022 03:31 م

ارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات في الفلبين إلى 44 شخصا

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الوكيل الاخباري - ارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في الفلبين إلى 44 شخصا، حسبما أفادت إدارة الكوارث الحكومية اليوم الجمعة.

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ولا يزال هناك ما لا يقل عن 28 شخصا في عداد المفقودين، وفقًا لما نقلته وكالة (شينخوا) عن المجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في تقريره المحدث.


وأشارت الإحصائيات الصادرة عن المجلس إلى وفاة 35 شخصا في جنوب الفلبين، فيما وصل عدد الضحايا في منطقة بيكول بجزيرة لوزون الرئيسية إلى 6، بينما لقى 3 آخرون مصرعهم في وسط الفلبين.


وقد أجبرت الفيضانات الحكومة على نقل أكثر من 500 ألف شخص في 9 مناطق عبر الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.


وتعد الفلبين واحدة من أكثر البلدان عرضة للكوارث على مستوى العالم، ويرجع ذلك أساسا إلى وقوعها في حلقة النار وحزام الأعاصير بالمحيط الهادئ. وفي المتوسط، تشهد البلاد 20 إعصارا سنويا، بعضها شديد ومدمر.


بترا


 




 

 


 

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