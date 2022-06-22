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الأربعاء، 22-06-2022 08:27 ص

ارتفاع عدد القتلى والجرحى بزلزال قوي في أفغانستان وباكستان.

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الوكيل الإخباري -قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا شدته 6.1 درجة هز أجزاء من أفغانستان وباكستان خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

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وقالت وكالة إدارة الكوارث بأفغانستان إن الزلزال قتل ما لا يقل عن 155 شخصاً في شرق البلاد.


ولا تزال المعلومات شحيحة عن الزلزال. وذكرت وكالة أنباء "بختار" الحكومية أن رجال الإنقاذ وصلوا إلى المنطقة بمروحية.


وقال محمد نسيم حقاني، رئيس الهيئة إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، حيث قتل 100 شخص وأصيب 250 بجروح. وأضاف أنه تم الإبلاغ عن وفيات أيضا في إقليمي ننكرهار وخوست في الوقت الذي تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا.


الزلزال وقع على بعد 44 كيلومتراً من مدينة خوست في جنوب شرقي أفغانستان، هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وكان على عمق 51 كيلومترا.


في تغريدة على "تويتر" إن الهزة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا.


وشعر الناس بالزلزال في العاصمة الأفغانية كابل، وكذلك في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحسب روايات شهود نُشرت على موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي ومستخدمون على "تويتر".


وكتب شاهد على موقع المركز من كابل يقول "هزات قوية وطويلة". وقال شاهد آخر من بيشاور في شمال غربي باكستان "كانت قوية".

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