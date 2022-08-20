ارتفاع منسوب نهر الراين في ألمانيا

الوكيل الاخباري- ارتفع منسوب مياه نهر الراين، بعد تراجع استمر عدة أيام بفعل الطقس الجاف، بمقدار عدة سنتيمترات مجددا في غرب ألمانيا.



وبحسب بيانات الهيئة المسؤولة عن الممرات المائية والشحن في ألمانيا (جي دي دابليو إس)، بلغ مستوى المياه القياسي 44 سم صباح اليوم السبت عند نقطة القياس المعيارية في كاوب، بين مدينتي ماينتس وكوبلنتس في غرب البلاد، ارتفاعا من 35 سم ظهر أمس الجمعة.



تجدر الإشارة إلى أن مستويات المياه التي يتم قياسها عند نقاط معيارية على طول النهر هي قراءات معيارية تختلف عن العمق الفعلي للمياه.



وبحسب البيانات، فإن العمق الفعلي عند نقطة كاوب بلغت 1.45 متر حتى أمس الجمعة.



وقال مسؤولون إن التوقعات تشير إلى أن منسوب المياه قد يرتفع إلى 1.50 متر بحلول الثلاثاء المقبل ثم يبدأ في الانخفاض مجددا.

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