الإثنين 01-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

53 ألف زائر للبتراء بشهر تموز

حضانة اردنية تفاجئ موظفيها بعد رفع اسعار المحروقات

الوكيل ينشر أسماء الدفعة الأولى من تعيينات المعلمات

المناطق الحرة: التخليص على 28 ألف و819 مركبة منذ بداية العام

مستوردات الأردن من المجوهرات ترتفع لأكثر من 110% في 5 أشهر

عجز الميزان التجاري في الأردن يرتفع 31.7% خلال 5 أشهر

الملك يتابع مجريات تمرين الوعد الحق - صور

مادبا: ندوة توعوية بعنوان ثقافة الفرح مسؤولية الجميع

ولي العهد عن سلاح الجو: الخدمة معهم شرف عظيم - فيديو

الكويت: مرسوم بتشكيل حكومة من 12 وزيرا

الإثنين، 01-08-2022 03:24 م

عاصفة رملية تجتاح إيران وينتج عنها خسائر بشرية- فيديو

e8938a81a2f3b49b59adea6b2f794e64


الوكيل الاخباري- أعلنت هيئة الطوارئ الطبية في مدينة أهواز بجنوب إيران، عن مصرع إيرانيين إثر صواعق رعدية اجتاحت المحافظة نتيجة عاصفة "مونسون" التي تجتاح المنطقة.

اضافة اعلان

 

وبلغ حجم الغبار في المحافظة 67 ضعفا للمستوى المسموح به وفق منظمة الصحة، حيث وصل مستوى ذرات الغبار في مدينة أهواز إلى 150 ميكروغرام على المتر المكعب.

وأظهرت مقاطع فيديو حجم عاصفة الغبار التي تجتاح المدينة والمحافظة، حيث تحولت الأجواء إلى اللون البرتقالي، ما تسبب بانعدام الرؤية ومشاكل صحية للمواطنين الإيرانيين.

 


 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62e7ccf84c59b72295038080

بريطانيا تغلق محطة للطاقة النووية

62e7c7a642360435c22dcd58

القبض على عشرات المتهمين بقضايا الابتزاز الإلكتروني في العراق

62e7a713423604339c6f1f96

مصر توضح حقيقة فيديو اختطاف عدد كبير من الأشخاص في الصحراء

71a293b4b3

طائرة مسيرة تستهدف مركبة مدنية بشمال العراق

32222

الكويت: مرسوم بتشكيل حكومة من 12 وزيرا

1111

الأرض تسجل أقصر يوم لها على الإطلاق

أخبار متعلقة
1659181119509

ارتفاع عدد ضحايا السيول في إيران إلى 56 قتيلا

62e509644c59b716c1377ae3

عقيد أمريكي يتوقع استقالة شولتس وحكومته بحلول نهاية هذا العام

2

15 قتيل بسبب سيول جنوب إيران

62d405384c59b75cc17c88cf

مسؤول إيراني: لدينا القدرة على صناعة قنبلة نووية

_123148709_b77ceec6-2550-4d1b-ab10-613de569049b

مسؤول أمريكي: مسؤولون روس زاروا إيران لتفقد طائرات مُسيرة

62d2922942360429c76964ac

خلافا لاستقبال بايدن.. محمد بن سلمان يرحب بالزعماء العرب بنفسه في المطار