عاصفة رملية تجتاح إيران وينتج عنها خسائر بشرية- فيديو

الوكيل الاخباري- أعلنت هيئة الطوارئ الطبية في مدينة أهواز بجنوب إيران، عن مصرع إيرانيين إثر صواعق رعدية اجتاحت المحافظة نتيجة عاصفة "مونسون" التي تجتاح المنطقة.

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وبلغ حجم الغبار في المحافظة 67 ضعفا للمستوى المسموح به وفق منظمة الصحة، حيث وصل مستوى ذرات الغبار في مدينة أهواز إلى 150 ميكروغرام على المتر المكعب.



وأظهرت مقاطع فيديو حجم عاصفة الغبار التي تجتاح المدينة والمحافظة، حيث تحولت الأجواء إلى اللون البرتقالي، ما تسبب بانعدام الرؤية ومشاكل صحية للمواطنين الإيرانيين.

روسيا اليوم