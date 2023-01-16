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الإثنين، 16-01-2023 01:59 م

استئناف حركة الملاحة في مطار بغداد عقب تحسن الرؤية

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الوكيل الاخباري- أعلن مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية، الإثنين، استئناف حركة الملاحة الجوية فيه بعد ساعات من توقفها بسبب تردي الأحوال الجوية.

وذكرت إدارة المطار أن "حركة الملاحة الجوية في المطار عادت إلى طبيعتها مع انسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية 800 متر".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت إدارة المطار توقف حركة الملاحة نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وذكرت في بيان أن القرار جاء "بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 100 متر"، وفق المصدر نفسه.

من جانبها، كانت هيئة الأنواء (الأحوال) الجوية، قد توقّعت الإثنين، أن الطقس في البلاد ستتخلله سحب ضباب وتساقط أمطار، تنحسر مع اقتراب يوم الثلاثاء.

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