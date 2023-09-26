الثلاثاء 26-09-2023
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الثلاثاء، 26-09-2023 06:40 م

استخباراتي أمريكي يحذر من توسع النزاع الأوكراني إلى ألمانيا وبولندا

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الوكيل الاخباري- أكد المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن النزاع الأوكراني قد يمتد إلى بولندا وألمانيا بسبب تصرفات حلف "الناتو" المتهورة.

وقال جونسون: "الحقيقة هي أن حلف "الناتو" متورط بشكل مباشر في النزاع بسبب إمداده بالأسلحة اللازمة لتنفيذ هجمات في عمق روسيا".

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وأضاف: "أخشى أنه بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر سيزداد خطر توسع النزاع إلى ما هو أبعد من دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه، إلى بولندا وربما ألمانيا".

وأشار إلى أن الهجوم الأخير الذي شنته القوات الروسية على دبابة "ليوبارد" كشف حقيقة مشاركة جنود ألمان في عمليات القوات الأوكرانية على خط المواجهة.

وأكد أن هذا يشير إلى أن حلف "الناتو" منخرط بشكل علني في الأعمال القتالية في أوكرانيا.

 




 

 


 

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