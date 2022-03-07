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الإثنين، 07-03-2022 02:18 م

استراليا تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية جديدة للغواصات النووية

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الوكيل الإخباري-تعتزم استراليا إنشاء قاعدة عسكرية جديدة للغواصات النووية على ساحلها الشرقي، في إطار مساعيها لتعزيز قدرتها الاستراتيجية للردع.

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وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الاثنين، إنه تم وضع 3 أماكن كمواقع محتملة في الاعتبار، وهي مدينة بريسبان في ولاية كوينزلاند، والمدينة الساحلية نيوكاسل، وميناء بورت كيمبلا في نيو ساوث ويلز، وفقا لوكالة الانباء الفرنسية (اف ب).


وأشار إلى أن قاعدة الأسطول الغربي بالقرب من مدينة بيرث على المحيط الهندي ستبقى كما هي، مبينا أن القاعدة الجديدة ستسمح بزيارات منتظمة من غواصات نووية من الولايات المتحدة وبريطانيا.


واعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا العام الماضي عن "تحالف أمني" جديد تحت اسم "اوكوس".


وكانت الحكومة الاسترالية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستزيد الإنفاق الدفاعي إلى ما يقرب من 2.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وستستثمر 578 مليار دولار أسترالي (385 مليار يورو) في الجيش خلال العقد المقبل.

 

بترا

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