أستراليا تخصص 50 مليون دولار لأوكرانيا لدعم الدفاع

الوكيل الإخباري - قال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، إن حكومته قررت تخصيص 50 مليون دولار لدعم الدفاع في أوكرانيا.

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وأشار موريسون إلى أن بلاده ستقدم كذلك 25 مليون دولار كمساعدات إنسانية.

وفي وقت سابق، أعلن موريسون أن بلاده ستزود أوكرانيا بالسلاح من خلال حلفاء الناتو في أوروبا، وذلك بعد أيام من إعلان كانبيرا أنها لن تزود كييف إلا بمساعدة "غير فتاكة".



ونقلت صحيفة Sydney Morning Herald يوم الأحد الماضي عن موريسون قوله: "نحن نقدم حاليا دعما كبيرا فيما يتعلق بالمساعدات غير الفتاكة، لكنني تحدثت للتو مع وزير دفاعنا وسنسعى إلى تقديم أي دعم خاص بالوسائط الفتاكة من خلال شركائنا في الناتو، لا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

روسيا اليوم



