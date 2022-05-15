الأحد 15-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بلاغ حكومي مرتقب حول عطلة عيد الاستقلال 76

5 عوامل عززت صعود الجنيه المصري مقابل الدولار

أسعار الذهب محليا

البنك الدولي: التغير المناخي سيشكل ضغطا كبيرا على الأمن الغذائي في الأردن

الخرابشة: مستوردات الاردن من النفط العراقي لم تتأثر باحداث كركوك

الأرصاد تكشف موعد انحسار موجة الغبار في المملكة

روسيا تقصف 6 مواقع قيادة و123 موقع تمركز أفراد ومعدات عسكرية أوكرانية

صندوق الحج يوضح: 3 شروط للحصول على تأشيرة الحج - تفاصيل

تعليق الدوام في مدارس بسبب الغبار - تحديث مستمر

تعرف على أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم

الأحد، 15-05-2022 11:22 ص

استطلاع: ثلت البريطانيين يفضلون تنحي الملكة لصالح الأمير تشارلز

111222-2


الوكيل الاخباري- يعتقد واحد من كل ثلاثة بريطانيين أن الوقت قد حان لأن تتنحى الملكة إليزابيث الثانية، وأن يتولى العرش ابنها الأكبر ولي العهد الأمير تشارلز بعد أشهر من المشاكل الصحية للملكة البالغة من العمر 96 عاما.

وأظهر الاستطلاع أنه سيكون هناك دعم أكبر من أي وقت مضى للملكة إذا قررت التنحي والسماح لأمير ويلز بأن يصبح ملكا.

وبحسب صحيفة ”مترو“ البريطانية وجد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة ”يوجوف“ لصالح ”راديو تايمز“، أن ”34% من الذين تم استطلاعهم قالوا إنهم يعتقدون أن الملكة يجب أن تتقاعد وأن يتولى تشارلز الحكم“.

اضافة اعلان

 

 

ارم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4164191

روسيا تقصف 6 مواقع قيادة و123 موقع تمركز أفراد ومعدات عسكرية أوكرانية

6280a36d4c59b7500276c90b

الناتو: سندرس مقترح انضمام فنلندا والسويد للحلف بشكل إيجابي

front-260920-libya

ليبيا.. اندلاع اشتباكات بين ميليشيات مسلحة غرب طرابلس

113-203919-ukraine-crisis-biden-eurpean-promise_700x400

إصابة شخص جراء إطلاق نار من الجانب الأوكراني على روسيا

329A8X2-highres

لبنان يجري أول انتخابات منذ انفجار بيروت

ج

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتحذّر من موجة جفاف عالمية