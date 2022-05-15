استطلاع: ثلت البريطانيين يفضلون تنحي الملكة لصالح الأمير تشارلز

الوكيل الاخباري- يعتقد واحد من كل ثلاثة بريطانيين أن الوقت قد حان لأن تتنحى الملكة إليزابيث الثانية، وأن يتولى العرش ابنها الأكبر ولي العهد الأمير تشارلز بعد أشهر من المشاكل الصحية للملكة البالغة من العمر 96 عاما.



وأظهر الاستطلاع أنه سيكون هناك دعم أكبر من أي وقت مضى للملكة إذا قررت التنحي والسماح لأمير ويلز بأن يصبح ملكا.



وبحسب صحيفة ”مترو“ البريطانية وجد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة ”يوجوف“ لصالح ”راديو تايمز“، أن ”34% من الذين تم استطلاعهم قالوا إنهم يعتقدون أن الملكة يجب أن تتقاعد وأن يتولى تشارلز الحكم“.

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