استطلاع: هاريس تسجل أدنى نسبة تأييد لها بين الأمريكيين

الوكيل الإخباري- كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة nbc الأمريكية أن 49% من الناخبين الأمريكيين، ينظرون بسلبية لنائب الرئيس كامالا هاريس، مقارنة بـ32% يؤيدونها.

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وقالت الشبكة الأمريكية إن تصنيف هاريس السلبي الصافي عند -17 هو الأدنى لنائب الرئيس في تاريخ الاستطلاع، مبينة أنه في أكتوبر 2019، كان لدى 34% وجهة نظر إيجابية عن نائب الرئيس آنذاك مايك بينس، بينما كان لدى 38% وجهة نظر سلبية، بتصنيف -4.



وفي ديسمبر 2010، كان تصنيف نائب الرئيس حينها جو بايدن +1، 34% وجهة نظر إيجابية و33% رأي سلبي.



وفي مايو 2003 كان تصنيف نائب الرئيس السابق ديك تشيني +23، حيث كان لدى 47% من الناخبين المسجلين نظرة إيجابية عنه، مقابل 24% لديهم رأي سلبي.



وفي مارس 1995، كان تصنيف نائب الرئيس السابق آل جور +15، 42% وجهة نظر إيجابية و27% سلبية.

روسيا اليوم