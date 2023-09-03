الأحد 03-09-2023
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الأحد، 03-09-2023 10:07 ص

استطلاع يظهر تدنيا قياسيا لمستوى تأييد الحكومة الألمانية في البلاد

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الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع للرأي تدني عدد الألمان الداعمين للائتلاف الحكومي الحاكم إلى أدنى مستوى له منذ انتخابات 2021، بحسب النتائج التي أظهرها معهد " Insa" لصالح صحيفة "بيلد".

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وقد سُئل المشاركون في الاستطلاع عمّا إذا كانوا سيصوتون لهذا الحزب أو لحزب آخر في الانتخابات المقبلة. وبينت النتائج أن المستوى العام لتأييد الائتلاف الحاكم لم يتجاوز 39 بالمئة.

كما سيصوت 18 بالمئة لصالح الحزب الديمقراطي الاشتراكي، و13 بالمئة لصالح حزب الخضر، و7 بالمئة لصالح "الحزب الديمقراطي الحر".


تجدر الإشارة إلى أن تأييد الائتلاف وصل إلى أدنى مستوى له منذ الانتخابات الأخيرة، ويتحمل "حزب الخضر" مسؤولية تراجع هذا المؤشر، وذلك بعد خسارته نقطة مئوية واحدة مقارنة بالأسبوع الماضي.

 

RT

 




 

 


 

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