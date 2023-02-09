الخميس 09-02-2023
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الخميس، 09-02-2023 03:42 م

استطلاع يكشف أبرز المرشحين الديمقراطيين للرئاسة الأمريكية

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الوكيل الإخباري - كشف استطلاع جديد للرأي أنه في حال عدم ترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، فإن أبرز الشخصيات التي ستنال دعم الحزب الديمقراطي، هي كامالا هاريس، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وفي الاستطلاع الذي شمل 2194 شخصا وأجرته شركة Premise، تصدرت هاريس الاستطلاع بدعم 32%، تلتها كلينتون 20%، تلاهما كل من وزير النقل بيت بوتيجيج وحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم والنائب ألكساندريا أوكاسيو كورتيز بنسبة 11 و10 و8 في المائة على التوالي.

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وأظهر الاستطلاع أن بايدن الذي يعتقد أنه يستعد لإطلاق حملته لإعادة انتخابه في الأسابيع المقبلة، أن الناخبين الديمقراطيين يفضلون مرشحا آخر.

 

RT

 




 

 


 

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