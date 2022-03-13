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الأحد، 13-03-2022 10:59 ص

استهداف رتلين للتحالف الدولي بعبوتين ناسفتين جنوبي العراق

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الوكيل الإخباري-انفجرت عبوتان ناسفتان، الأحد، في رتلي شاحنات تحمل معدات لوجستية لقوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا في محافظتي ذي قار والديوانية (جنوب)، ما ألحق أضراراً بالشاحنات، وفق ضابط في الداخلية.

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وقال ضابط في وزارة الداخلية برتبة ملازم أول، لمراسل الأناضول، إن "عبوتين ناسفتين، زرعهما مجهولون، انفجرتا لدى مرور رتلي شاحنات تحمل معدات التحالف الدولي ضمن حدود محافظتي ذي قار والديوانية".


وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، أن "أضراراً مادية لحقت بعدد من شاحنات الرتلين دون تسجيل إصابات بشرية"، منوهاً إلى أن السلطات الأمنية انتشرت في محيط موقع الهجومين وبدأت التحقيق في الحادثين للوصول إلى زارعي العبوتين.


ويأتي الهجوم بعد ساعات قليلة من تعرض أربيل فجر الأحد، لهجوم بـ 12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج العراق من جهة الشرق، واستهدف حياً بالقرب من القنصلية الأمريكية، دون سقوط خسائر بشرية، وفق بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في حكومة إقليم كردستان.


وتتعرض المصالح الأمريكية وقواتها وقوات التحالف الدولي إلى هجمات متكررة في العراق منذ أشهر طويلة، وتتهم واشنطن فصائل عراقية مقربة من إيران بالوقوف وراءها.
وتزايدت وتيرة الهجمات التي تستهدف قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة منذ مطلع عام 2022 الجاري، وذلك بالتزامن مع تهديد فصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، باستهداف القوات الأجنبية بالبلاد، بعدما شككت في إعلان انسحابها وتحويل مهامهما لاستشارية.


وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن كل من العراق والتحالف الدولي انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف رسميا في البلاد، إثر اتفاق بين بغداد وواشنطن في 26 يوليو/ تموز الماضي، يقضي بانسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية 2021، مع الإبقاء على مستشارين ومدربين أمريكيين لمساعدة قوات الأمن العراقية.


وقادت واشنطن، منذ عام 2014، تحالفا دوليا ضد "داعش" في الجارتين العراق وسوريا، تولى مهمة تقديم الدعم اللوجستي والاستخباري والجوي للقوات العراقية في عملياتها العسكرية ضد التنظيم.

 

الاناضول

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