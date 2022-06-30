اسماء الدول التي اعلنت يوم الأحد 10 تموز أول أيام عيد الأضحى

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مركز الفلك الدولي ان سلطنة بروناي اعلنت رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال الاربعاء، وأن الجمعة 01 تموز أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.

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وكذلك أعلنت ماليزيا واندونيسيا رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال الاربعاء، وأن الجمعة 01 تموز أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.



الجالية المسلمة في "هونج كونج" أعلنت عدم ثبوت رؤية الهلال الاربعاء، وأن الجمعة 01 تموز أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك.



وأعلنت لجنة رؤية الهلال في اليابان، بعد تحديد 28 موقع لتحري الهلال، عدم ثبوت رؤية الهلال الاربعاء، وأن الجمعة 01 تموز أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك.



واعلنت المملكة المغربية ان الأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.



واعلنت لجنة رؤية الهلال المركزية في باكستان الأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.