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الخميس، 03-03-2022 04:33 م

اضراب عمّال مترو الأنفاق بلندن يشل حركة المواصلات

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الوكيل الإخباري-واجه سكان العاصمة لندن منذ ساعات الصباح الباكر لهذا اليوم الخميس صعوبات في الوصول إلى أماكن عملهم مع دخول الإضراب الذي بدأه عمّال مترو الأنفاق بالعاصمة في يومه الثالث.

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وقالت هيئة "بي بي سي"، إن جميع خدمات القطارات تأثرت بسبب الإضراب الذي نفذه نحو عشرة آلاف من العاملين في مترو أنفاق لندن بسبب نزاع حول المعاشات التقاعدية والوظائف وظروف العمل.


واضافت، إن الإضراب تسبب بتعليق العمل في جميع خطوط الأنفاق بلندن، الأمر الذي نتج عنه صعوبات في وصول الموظفين إلى عملهم وهو ما دفع شركة مواصلات لندن إلى حث الموظفين إلى العمل من منازلهم.

 

بترا

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