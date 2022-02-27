خبير: الحرب الروسية الأوكرانية تُكلّف يومياً 20 مليار دولار

الوكيل الإخباري - قال خبير البريطاني لورانس فريدمان، إن الحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا تكلف يوميا 20 مليار دولار.

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وكتب فريدمان، الذي يوصف بـعميد الدراسات الاستراتيجية البريطانية، مقالا في موقع تابعة لكلية كينجز لندن بعنوان المغامرة المتهورة: نادرا ما تسير الحروب كما هو مخطط لها، خاصة إن كنت تؤمن بخطابك.

ويقول فريدمان إنه في حال صمدت كييف لمدة 10 أيام فقط، فإن الأموال والأسلحة لدى روسيا ستنفذ.



وأضاف أن الحرب يوميا تكلف ما يعادل 20 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم بالنسبة إلى الخزينة الروسية.



وخلص إلى أن قوات بوتن ستفشل في نهاية المطاف، لأنها لم تقدر جيدا القوة العسكرية لأوكرانيا وتصميمها الصلب.



وكان لافتا أن مدير المخابرات البريطانية "إم آي 16" ريتشارد مور تفاعل مع المقال وأعاد نشره في حسابه الموثق بموقع "تويتر".

وكتب مور: "مبهر.. يبدو منطقيا لي".



