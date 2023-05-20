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السبت، 20-05-2023 12:34 م

اكتشاف حالة غير نمطية من جنون البقر في أميركا

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الوكيل الإخباري- اكتشف مسؤولو صحة أميركيون حالة غير نمطية من "مرض جنون البقر" لدى بقرة في مسلخ في ولاية كارولاينا الجنوبية، بحسب بيان صادر عن دائرة الصحة في الولاية، مساء امس الجمعة، بحسب واشنطن تايمز.

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ونقلت الصحيفة بيانا لوزارة الزراعة الأميركية أكدت فيه، أن "الحيوان لم يدخل بتاتا قنوات السلخ ولم يشكل خطرا على الإمدادات الغذائية أو صحة الإنسان في الولايات المتحدة".


وأضافت، أن الولايات المتحدة لديها "حالة خطر ضئيل" في ما يتعلق بورم الدماغ الإسفنجي الذي يصيب البقر، كما يُطلق على المرض العصبي رسميا، وانها لا تتوقع أي آثار تجارية نتيجة لهذا الاكتشاف.


وأشارت الوزارة في بيانها الى أن مرض جنون البقر قد يسبب داء "كروتزفيلد-جاكوب" المميت إذا تم تناول اللحوم الملوثة.


وأوضحت أن هذه المتحورة غير النمطية تصيب بوتيرة متقطعة الأبقار الأكبر سنا، بينما ينتشر الشكل التقليدي للمرض عندما يطعم المزارعون قطعانهم لحوم الحيوانات المصابة وعظامها.

 

بترا

 




 

 


 

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