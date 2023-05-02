واشنطن تستضيف مفاوضات سلام بين أرمينيا وأذربيجان

الوكيل الاخباري- استضافت الولايات المتّحدة، مساء أمس الاثنين، في واشنطن، مفاوضات سلام بين أرمينيا وأذربيجان، بشأن منطقة ناغورني قره باغ الجبلية المتنازع عليها بين البلدين، بحسب واشنطن بوست.

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وخاضت أرمينيا وأذربيجان، الجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان في القوقاز، حربين، أولهما مطلع تسعينيات القرن الماضي والثانية عام 2020، بهدف السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ التي تقطنها غالبية أرمنية وانفصلت أحادياً عن أذربيجان قبل ثلاثة عقود.



وافتتح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين المحادثات بين وزيري الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيهون بيرموف في منشأة تابعة لوزارة الخارجية خارج واشنطن والتي يتوقع أن تستغرق أربعة أيام.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، إن "الوزارة مقتنعة بأن الحوار المباشر هو مفتاح حل المشاكل والتوصل إلى سلام دائم".