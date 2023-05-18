موقع أمريكي يكشف عن"مغناطيس" الصواريخ الروسية في أوكرانيا

الوكيل الإخباري-قال الصحفي تايلر روغواي، إنه يتعين على واشنطن الاستعداد لهجمات جديدة وأكثر خطورة ضد منظومات "باتريوت" في أوكرانيا، لأنها تحولت لمغناطيس يجذب الصواريخ الروسية.



وذكر الصحفي في مقالة لموقع The Drive، أن منظومات "باتريوت" تمتلك العديد من الصفات التي تجعل منها هدفا جذابا لسلاح الجو الروسي.

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وأضاف: "كان محكوما على منظومات باتريوت أن تتعرض للهجمات الروسية، مباشرة بمجرد وصولها إلى أوكرانيا وبعد تحديد مكان وجودها. تبعث رادارات منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الأمريكية هذه، إشارة كهرومغناطيسية ضخمة من السهل اكتشافها. وتظل عملية توزيع مكونات هذه المنظومات، مهما كانت ماكرة وذكية، قابلة للكشف، ويتطلب نقل هذه المكونات من مكان إلى آخر مدة محددة من الوقت".



وشدد الخبير على أنه على الرغم من تعقيد منظومة الدفاع الجوي هذه وكبر حجمها، إلا أن الهجوم الضخم يمكن أن يوقف عملها، ولا يمكن اعتبار صواريخ باتريوت "سلاحا معجزة" ودرعا لا يمكن اختراقه - فهذا النظام له عيوبه ونقاط ضعف يمكن أن تستغلها القوات الروسية.

روسيا اليوم