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الجمعة، 25-11-2022 10:21 ص

اكتشاف مقابر قديمة في وسط الصين يعود تاريخها لأكثر من ألفي سنة

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الوكيل الاخباري- اكتشف علماء الآثار 43 مقبرة قديمة بما فيها 13 مبنية من الطوب و30 محفورة في الأرض، وعثروا على ما يزيد عن 270 قطعة من مواد الفخار والبرونز والحديد والفضة، في موقع مجموعة مقابر ووليبينغ القديمة في مقاطعة هونان بوسط الصين.

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ويعتبر موقع ووليبينغ مجموعة من المقابر القديمة التي يعود تاريخها لفترة تتراوح من أسرة هان (202 قبل الميلاد - 220 بعد الميلاد) إلى أسرة جين الإمبراطورية (265 - 420 بعد الميلاد)، بحسب ما قال تشن بين، رئيس فريق التنقيب في موقع ووليبينغ التابع لمعهد هونان للآثار الثقافية وعلم الآثار.


وأضاف، أنه وفي الفترة ما بين 2012 - 2021، تم اكتشاف 527 مقبرة في هذا الموقع، يعود تاريخها إلى ما بين أوائل أسرة هان الغربية الإمبراطورية (202 قبل الميلاد إلى 25 بعد الميلاد) حتى أسرة سونغ الإمبراطورية (960 - 1279 بعد الميلاد).


من بين المقابر الـ43 المكتشفة حديثا هناك 6 مقابر يرجع تاريخها إلى أواخر فترة الممالك المتحاربة (475 - 221 قبل الميلاد)، وتعتبر أول المقابر المكتشفة لمملكة تشو في تلك الفترة في محافظة لانشان في مقاطعة هونان.


وتم اكتشاف المقابر الست على قمة جبل منخفض في قرية ووليبينغ، وهي مقابر مستطيلة الشكل محفورة في الأرض، حيث عُثر فيها على مواد الفخار والبرونز والحديد والخشب المطلي.

 

بترا

 




 

 


 

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