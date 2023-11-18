الآلاف في فنلندا يطالبون بعدم إغلاق نقاط العبور على الحدود مع روسيا

الوكيل الاخباري- وقع أكثر من 8 آلاف مستخدم للإنترنت على عريضة دعت سلطات فنلندا لعدم إغلاق نقاط العبور على الحدود مع روسيا.



ويشار إلى أن العريضة ظهرت على موقع adressit.com، في يوم 16 نوفمبر الجاري.

اضافة اعلان

ومع حلول الساعة التاسعة والثلث من صباح اليوم بتوقيت موسكو، وقع على العريضة 8149 شخصا.



وجاء في العريضة: "يتعارض قرار الحكومة بإغلاق حركة المرور الحدودية بشكل كامل بين فنلندا وروسيا مع حقوق الإنسان. نحن نطالب بتغيير هذا القانون لأنه يقطع الروابط الأسرية. والعديد منهم لديهم أقارب على جانبي الحدود. على سبيل المثال، يمنع هذا التصرف، الطفل من رؤية جده وجدته. وتقول المبادرة إنه يمكن توجيه اللاجئين الذين لا يحملون وثائق من الحدود إلى محطة تتم فيها معالجة طلبات اللجوء".

روسيا اليوم