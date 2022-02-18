الجمعة 18-02-2022
الوكيل الاخباري

21 وفاة و 12379 إصابة جديدة بكورونا الجمعة

وزارة المياه تحذر من تطورات الحالة الجوية المتوقعة

هيئة تنشيط السياحة: رسائل إيجابية بعد إعلان إجراءات الحكومة التخفيفية

الصفدي يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني سبل تعزيز التعاون المشترك

الأمن: العثور على جثة شاب مصاب بعيار ناري في مأدبا

الحكومة البريطانية تلغي التأشيرات الذهبية للمستثمرين الأجانب الأثرياء

الصحة العالمية: 6 دول افريقية تستطيع إنتاج لقاحات كورونا

الأسرة النيابية تعقد جلسة حول مقترح قانون الانتخاب

التعليم العالي : نحو 10 آلاف طالب قدموا للقبول الموحد حتى الخميس

صافرات الإنذار تدوي شمال أراضي العام 1948

الجمعة، 18-02-2022 10:53 ص

الأرصاد البريطانية تحذر من أسوأ العواصف القادمة منذ عقود

بريطانياا


الوكيل الإخباري - حذر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، من رياح شديدة على شرق إنجلترا، بما فيها مدينة لندن، قبيل وصول العاصفة "يونيس"، إحدى أسوأ العواصف منذ عقود، داعيا المواطنين إلى البقاء في منازلهم.

اضافة اعلان


وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الرسمية في المملكة المتحدة تنبيها باللون الأحمر، مما يعني وجود خطر على الحياة من الحطام المتطاير، لأجزاء من جنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز، اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، حيث تم تحذير ركاب السكك الحديدية في لندن من السفر.


وسيتم إغلاق مئات المدارس وتعليق جميع رحلات القطارات في ويلز، كما تم وضع الجيش في حالة تأهب.


وحذر خبراء الأرصاد من أن العاصفة "يونيس" قد تجلب رياحا تصل سرعتها إلى 90 ميلا في الساعة، مما يتسبب في اضطراب كبير وانقطاع للتيار الكهربائي.


و"يونيس" هي العاصفة الثانية التي تضرب المملكة المتحدة خلال أسبوع، بعد العاصفة "دادلي" التي ضربت أجزاء من اسكتلندا وشمال إنجلترا وأيرلندا الشمالية، تاركة آلاف المنازل بدون كهرباء.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
جواز بريطاني

الحكومة البريطانية تلغي التأشيرات الذهبية للمستثمرين الأجانب الأثرياء

السعودية ٢

السعودية... حقيقة العمل 4 أيام فقط في الأسبوع

اف

وفاة الطفل الأفغاني الذي سقط في البئر

البحرين

البحرين .. إجراء جديد للقادمين إلى أراضيها

Screenshot_10

السعودية: ضبط نحو 16 مليون حبة مخدرة منذ بداية 2022

5fbf54784c59b706ba4693b4

روسيا تحذّر أمريكا: سنردُّ بإجراءات عسكرية إذا لم تنسحبوا من شرق أوروبا وتوقفوا تسليح أوكرانيا