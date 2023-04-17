الألكسو تدعو لإدماج التراث الثقافي بالدورة الاقتصادية

الوكيل الاخباري - دعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، اليوم الاثنين إلى إدماج التراث الثقافي في الدورة الاقتصادية.

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وأشارت المنظمة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية الذي يحتفى به يوم 18 نيسان من كل عام، إلى تعرض التراث الثقافي لتهديدات ونهب بمختلف مناطق النزاع، خاصة الاعتداءات المتكررة على التراث الفلسطيني بالرغم من صبغته الإنسانية .



ولاحظت المنظمة أن شعار هذه السنة الذي تم اختياره تحت عنوان "التراث في تحوّل" يدل على الوعي المتنامي لدى المجموعة الدولية وتطور النظرة العامة لهذا التراث ودوره في التربية الوطنيّة، وفي حوار الحضارات، وما يكتنزه من موارد وما يوفّره من إمكانات للاستثمار والمساهمة في النمو الاقتصادي لدى حملةِ هذا التراث أنفسهم أو ضمن المشاريع التنموية الكبرى المرتبطة بالسياحة الثقافية والإبداع والابتكار والاقتصاد الثقافي الرقمي.

