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الأربعاء، 20-10-2021 02:50 م

الأمطار الغزيرة تعصف بالهند والنيبال.. 116 وفاة في فيضانات وانزلاقات تربة

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الوكيل الإخباري- لقي أكثر من مئة شخص مصرعهم، بعد عدة أيام من فيضانات وانزلاقات تربة في الهند والنيبال بحسب ما أعلن مسؤولون اليوم الأربعاء، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

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وأظهرت لقطات جوية للمناطق المتضررة أنهارًا تفيض بالمياه وقرى غارقة جزئيًا بمياه الفيضانات.

 

وفي النيبال، قال هومكالا باندي، مسؤول قسم إدارة الكوارث إنه "في الأيام الثلاثة الماضية، توفي 31 شخصًا من جراء الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت في مختلف أنحاء البلاد. وهناك 43 شخصًا مفقودون".


وأضاف: "لا تزال الأمطار تهطل في عدة أماكن، ونحن لا نزال نجمع الحصيلة التي قد ترتفع أكثر".

 

المصدر:العربي

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