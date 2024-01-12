الجمعة 12-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الأمم المتحدة: إسرائيل أخفقت في احترام القانون الدولي

الأرصاد تكشف الأحوال الجوية في المملكة الليلة

سرايا القدس تخوض اشتباكات ضارية في خان يونس

سلطنة عُمان: حذرنا من توسع الصراع جراء العدوان على غزة

الإحصاءات العامة: ارتفاع التضخم لعام 2023 بنسبة 2.08%

"العدل الدولية" تسمع رد إسرائيل على اتهامات الإبادة الجماعية في غزة

وزارة المياه: ارتفاع الموسم المطري إلى 39.6% من المعدل السنوي طويل الأمد

شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي عنيف على حي الصبرة بغزة

تدمير واسع للبنية التحتية في مخيم نور شمس بطولكرم

ولي العهد يزور كلية للسياسة العامة في جامعة ⁧‫سنغافورة‬⁩ الوطنية

عاجل

"العدل الدولية" تسمع رد إسرائيل على اتهامات الإبادة الجماعية في غزة

الجمعة، 12-01-2024 02:00 م

الأمم المتحدة: إسرائيل أخفقت في احترام القانون الدولي

٠


الوكيل الاخباري - قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -اليوم الجمعة - إن إسرائيل أخفقت مرارا في احترام القانون الإنساني الدولي منذ أن شنت هجومها على غزة.

اضافة اعلان


وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل "لقد سلطنا الضوء مرارا على إخفاقات إسرائيل المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي: التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات".


وتابعت "شددت المفوضة السامية على أن انتهاك هذه الالتزامات قد يؤدي إلى تحمل المسؤولية عن جرائم الحرب"، كما حذرت "من مخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى".


وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن على الاحتلال الإسرائيلي وضع حد للاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري لمواطني غزة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
٨

"العدل الدولية" تسمع رد إسرائيل على اتهامات الإبادة الجماعية في غزة

٨

الحوثيين: العدو الأمريكي البريطاني أقدم على شن عدوان غاشم على اليمن بـ 73 غارة

الصين

الصين: مستعدون لتهدئة الوضع في البحر الأحمر

حزب

حزب الله يندد بالهجوم على اليمن

ح

الحوثيين: قتلى وجرحى بسبب القصف الأميركي البريطاني وردنا قادم لا محالة

٧

تظاهرات أمام البيت الأبيض احتجاجاً على قصف اليمن

أخبار متعلقة
010

البنتاغون: حاملة الطائرات فورد عائدة من شرق المتوسط

٩

ايران: عمليات الاغتيال الإسرائيلية تهديد للسلام وأمن الدول

615c878942360416850cce09

أول تعليق من رئيس الحكومة اللبنانية على انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت

67290625_605

مسؤول إسرائيلي: وحدات منسحبة من غزة مستعدة للتوجه للحدود مع لبنان

مج

فرنسا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر كانون الثاني

WhatsApp Image 2023-12-31 at 3.55.18 PM

نتنياهو: إعادة سكان الشمال تتطلب مواصلة القتال