الثلاثاء 02-01-2024
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أول تعليق من رئيس الحكومة اللبنانية على انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت

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أول تعليق من رئيس الحكومة اللبنانية على انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت

الثلاثاء، 02-01-2024 08:21 م

أول تعليق من رئيس الحكومة اللبنانية على انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت

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الوكيل الإخباري - دان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الانفجار الذي وقع في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى".

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وقال ميقاتي: "إن هذا الانفجار جريمة إسرائيلية جديدة تهدف حكما إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات، بعد الاعتداءات اليومية المستمرة في الجنوب، والتي تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى".


أضاف: "كما أن هذا الانفجار هو حكما توريط للبنان ورد واضح على المساعي التي نقوم بها لإبعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان، واننا نهيب بالدول المعنية ممارسة الضغط على اسرائيل لوقف استهدافاتها".

وقال:" نحذر من لجوء المستوى السياسي الإسرائيلي الى تصدير اخفاقاته في غزة نحو الحدود الجنوبية لفرض وقائع وقواعد اشتباك جديدة".


وتابع: "إن لبنان ملتزم، كما على الدوام، قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا سيما القرار 1701، ولكن الذي يسأل عن خرقه وتجاوزه هي اسرائيل التي لم تشبع بعد قتلا وتدميرا، وبدا واضحا للقاصي والداني أن قرار الحرب هو في يد إسرائيل، والمطلوب ردعها ووقف عدوانها". ( الوكالة الوطنية للاعلام )

 




 

 


 

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