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الإثنين، 01-01-2024 09:56 ص

فرنسا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر كانون الثاني

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الوكيل الاخباري - تتولى فرنسا اعتباراً من اليوم الأثنين، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر كانون الثاني خلفاً للأكوادور.اضافة اعلان


ويعقد المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نيكولا دي ريفيير، مؤتمراً صحفياً مساء غد الثلاثاء، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.

ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و 10 دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي : الجزائر، سويسرا، موزمبيق، مالطا، اليابان، غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون والاكوادور.

ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة، والجمعية العامة، ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

 




 

 


 

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