الأمم المتحدة: افتتاح دورة هيئة نـزع السلاح

الوكيل الإخباري- افتتحت الليلة الماضية، الدورة الموضوعية لهيئة نزع السلاح لعام 2023، بالتركيز بشدة على المخاطر النووية التي يواجهها المجتمع الدولي.

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وشدد المتحدثون في الجلسة على الزيادة المقلقة للخطاب النووي الخطير في خضم الحرب المستمرة في أوكرانيا والحاجة الماسة إلى إعطاء الأولوية لنزع السلاح وعدم الانتشار، وتدابير الحد من التسلح.



وحذرت وكيلة الأمين العام والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، من أن خطر استخدام سلاح نووي، سواء عن قصد أو عن طريق الخطأ، هو الآن أعلى مما كان عليه في أي وقت منذ الحرب الباردة.



وأكدت أن الحد من المخاطر ليس بديلاً عن نزع السلاح النووي، بل إن الطريقة الوحيدة بالفعل للقضاء على المخاطر المرتبطة بالأسلحة النووية هي القضاء التام على الأسلحة النووية نفسها، مشددة على أن حيازة المزيد من الأسلحة النووية، وكذلك تطوير أنظمة إيصال أكثر تطوراً، لا يقلل من خطر وقوع حادث نووي.



وقالت إن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي أساس نظام نزع السلاح النووي وعدم الانتشار، معربة عن قلقها إزاء تآكل الثقة في الإطار الحاسم.