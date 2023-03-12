روسيا ترد على سؤال حول تمديد "صفقة الحبوب"

الوكيل الإخباري - ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على سؤال صحفي حول موقف الجانب الروسي من تمديد "صفقة الحبوب".

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وجاء في السؤال: "استأنفت أوكرانيا، ووفقا لوكالة رويترز، المفاوضات بشأن صفقة الحبوب مع الشركاء. ويشار إلى أن الجانب الروسي لم يشارك في المفاوضات. كيف تعلقون على هذه الخبر؟".



وردت زاخاروفا بالقول، إن الجانب الروسي على علم بهذه التصريحات، لكن لم تتم حتى الآن مفاوضات حول ذلك بمشاركة ممثلين عن روسيا.



وذكرت بأن "مبادرة البحر الأسود"، التي تبلغ مدة سريانها 120 يوما، ستنتهي في 18 مارس الجاري.



وأضافت: "موقفنا معروف ويبقى دون تغيير، تجاه حزمة الاقتراحات المقدمة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التي في أساسها مبادرة البحر الأسود، ومذكرة روسيا -الأمم المتحدة بشأن تطبيع الصادرات الزراعية الروسية. ننطلق من أن الاتفاقيات التي تم إبرامها في اسطنبول في 22 يوليو 2022 يجب أن تنفذ بالتزامن مع بعضها البعض من أجل حل المهام الإنسانية المعلنة للتغلب على أزمة الغذاء ومساعدة البلدان المحتاجة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية".



وشددت زاخاروفا، على أنه تم تنفيذ الشق الأوكراني فقط بشكل فعال حتى الآن، فيما لا يزال تصدير المنتجات الزراعية الروسية معطلا نتيجة العقوبات الغربية أحادية الجانب.



وستعقد يوم 13 مارس في جنيف، الجولة التالية من المشاورات بين الوفد الروسي المشترك من جهة، ومدير عام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية آر. جرينسبان ورئيسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية م. غريفيث، اللذين يشرفان على مذكرة روسيا -الأمم المتحدة ومبادرة البحر الأسود.

RT