الأربعاء 18-10-2023
الوكيل الاخباري

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي أنهى الاستعدادات لدخول بري للقطاع غزة

بيان قطري صارم بشأن الاحداث الراهنة

مطالبة بإعادة التجنيد الإجباري في الاردن

رئيس الوزراء يحذر الاردنيين : منشورات خطيرة يتمُّ تداولها

الامن العام : ما زلنا نتعامل مع مثيري الشغب في الرابية - صور

الأمن : شغب وحرق ممتلكات بالرابية واصابات بين رجال الامن العام - صور

الامن العام يوجه رسالة عاجلة الى جميع الاردنيين

توضيح حول دوام المدارس يوم الخميس

شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف مسجدا بغزة

وزير الداخلية يوجه رسالة إلى المواطنين

عاجل

رئيس الوزراء يحذر الاردنيين : منشورات خطيرة يتمُّ تداولها

الأربعاء، 18-10-2023 08:04 م

الأمم المتحدة تعلن فشل الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للصراع في الشرق الأوسط

652fff91423604471d3b9ed6


الوكيل الاخباري- أعلن منسق الأمم المتحدة الخاص للتسوية في الشرق الأوسط تور وينيسلاند فشل المجتمع الدولي في مساعدة طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على إيجاد حل سياسي للأزمة في المنطقة.

وقال المنسق الأممي الخاص: "بعد أكثر من قرن من الصراع وأكثر من نصف قرن من الاحتلال، فشل المجتمع الدولي في جلب الأطراف إلى تسوية سياسية عادلة ومستدامة".

اضافة اعلان

 

هذا وقد فشل مجلس الأمن الدولي، في اعتماد مشروع قرار برازيلي يقضي بوقف الأوامر الإسرائيلية بإجلاء سكان شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ويدعو لهدنة إنسانية وإنشاء ممرات آمنة.

ولجأت البعثة الأمريكية الدائمة لدى المجلس إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار البرازيلي ذاته.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0

بيان قطري صارم بشأن الاحداث الراهنة

4LPzZTYSUALJZ2OYcW5D48R9wZ6fltUjuN7izWkv

الاحتلال يطلب من سكان المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان التزام الملاجئ

1684952933191-1719x1157

الجامعة العربية تدعو للتصدي لأي فكر يسعى لتهجير الشعب الفلسطيني

3e96fe0669174530576274859ae3506c18398ad0-1

بوتين يسخر من بايدن ويدعوه لهذا الأمر !

378383

إيران تمنع تدريس الأطفال الصغار لغات أجنبية... بينها "العربية"

652fb9eb4c59b720d20ab7bb

السيسي يعلن الحداد 3 أيام في جميع أنحاء مصر

أخبار متعلقة
652149e64c59b77ebf513d77

الخارجية الروسية تعلق على التصعيد الحاد: الحل دبلوماسي فقط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

102023623041650011386

البرلمان العربي: التصعيد في الأراضي الفلسطينية يؤدي للمزيد من العنف

1696603523941

غوتيريس: جائزة نوبل للسلام تكريم لكل النساء

651fd59042360412de4fd128

موسكو: عضوية الجزائر ستعزز مجلس الأمن الدولي

651bbf2a4236041285157b15

أرمينيا تنتقد البعثة الأممية في قره باغ

ت

مجلس الأمن يوافق على نشر قوة أمنية بقيادة كينيا في هايتي