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الأحد، 22-10-2023 12:28 م

الصين تدعو الأمم المتحدة إلى عقد قمة شاملة حول الوضع في الشرق الأوسط

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الوكيل الإخباري - دعا تشاي جون مبعوث الحكومة الصينية الخاص إلى الشرق الأوسط، الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر سلام مؤثر وواسع النطاق لحل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن.

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أفاد بذلك، الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، وذكر أن تشاي جون شارك في قمة القاهرة للسلام يوم 21 أكتوبر، التي عقدت بمبادرة من مصر.

وقال المبعوث الصيني: "يجب على الأمم المتحدة أن تسهل عقد مؤتمر سلام دولي أكثر هيبة وتأثيرا وأوسع نطاقا بأسرع وقت ممكن".


وأشار تشاي جون، إلى أن تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أثبت مرة أخرى أنه لا يمكن تجاهل القضية الفلسطينية أو نسيانها.


وشدد المبعوث الصيني، على أن المخرج من الحلقة المفرغة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو العودة إلى خطة "الدولتين لشعبين"، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.


RT

 




 

 


 

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